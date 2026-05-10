◆パ・リーグオリックス―日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。岸田護監督の４５歳の誕生日に２カード連続の勝ち越しを目指すオリックスは、指名打者に入った西川が今季初の１番起用。前回対戦では日本ハム先発・北山に完封勝利を献上しているだけに、起爆剤としての働きが期待される。先発のマウンドには、今季４勝０敗のエスピノーザが上がる。【オリックス】１番・ＤＨ西川２番・中堅渡部３番・