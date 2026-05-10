阪神・藤川球児監督が10日、甲子園でのDeNA戦前に会見を開き、前日9日に打者相手に投げた下村の経過を説明した。23年ドラフト1位右腕は、実戦経験がないまま24年4月に右肘を手術。以後、リハビリを続けている。右ハムストリングの筋損傷で離脱中のドラフト1位・立石（創価大）らを相手に投げた。藤川監督は「メカニックも良くなってきましたし、いい兆しだと思いますね」と切り出し、実戦復帰については「まだもう少し」と言及