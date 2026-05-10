TWSが、初々しい少年らしさを超え、より成熟し洗練された姿で帰ってきた。5thミニアルバム『NO TRAGEDY』を通じて、日常のときめきを超えた“より深い愛”を歌い、自分たちだけの独自ジャンル“Boyhood Pop”の新たな章を成功裏に切り開いた。【写真】ドフン、“変装なし”で東京満喫今回のアルバムで最も目を引く変化は、TWSのさらに強固になった音楽的力量だ。これまで澄んだ爽やかなボーカルで大衆に印象を残してきた彼らは、新