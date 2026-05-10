ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「ホルモンバランスに合わせたスキンケア」。ホルモンバランスと肌荒れには、深い関係が…。生理周期によって変わる肌に寄り添うスキンケア方法と、おすすめアイテムを専門医に伺いました。専門医に聞きました“守り”と“ 攻め”のケアで、ゆらがない肌へ生理前になると、ニキビが出たり、肌が敏感に傾いたり。繰り返す肌荒れに悩む人も多いのでは？ 皮膚科医の山粼ま