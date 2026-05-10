アリアと5日間、リーフと10日間ご存知のとおり日産自動車は現在、『アリア』、『リーフ』、『サクラ』という3台のEVをラインナップしている。そのうちアリアと5日間、リーフと10日間、計2週間ほど共に過ごすことができた。【画像】マイナーチェンジで3代目リーフと統一感あるフェイスに！新型『日産アリア』全69枚先に取材したアリアは昨年12月22日に発表されたマイナーチェンジモデルで、2月20日に発売開始となっている。その最