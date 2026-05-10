俳優の高橋克実（65）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて東京・下北沢で遭遇した世界的スターについて語った。高橋は最高においしかった街として、下積み時代に小劇場で実力を磨いた東京・下北沢を挙げた。ある時、劇場で舞台の準備していると「若手がいて、下で“スティーブン・セガールが歩いてます”って言うから、“そんなわけねえだろ”って言ったら」実際に歩いていたという。