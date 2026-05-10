◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)ここまで3連敗中の巨人。同一カード3戦目のスタメンが発表されました。野手は3選手を入れ替え。前日代打で2ランを放った丸佳浩選手が「3番・ライト」に入るほか、浦田俊輔選手が泉口友汰選手に代わって、ショートとして8番に入っています。また吉川尚輝選手が打順をあげ1番に入りました。先発マウンドにあがるのは、これが今季初登板となる森田駿哉投手。ファームでは4月2