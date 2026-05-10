大分県別府市のJR日豊線の踏切で1日に特急電車が電動車いすとぶつかる事故があり、運転士が緊急停止を求める信号を見落としていたことが10日、JR九州への取材で分かった。電動車いすの女性は、ぶつかる前に逃げ出し無事だった。