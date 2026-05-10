昨年１０月５日・京都１２Ｒでの落馬負傷により、長期休養していた川須栄彦騎手（３４）＝栗東・フリー＝が１０日、８番人気ビサーロに騎乗した京都２Ｒで復帰後初勝利を飾った。好発から２番手を確保し、徐々に気合をつけながら直線を迎えると残り２００メートルで一気に抜け出した。２馬身差をつける快勝劇に鞍上は「テン乗りでしたが、先生と話していい馬とは聞いていました。気が散漫だとも聞いていたのでスタートだけ気を