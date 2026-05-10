All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年3月15日に回答があった兵庫県在住69歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：阪神次郎年齢・性別：69歳・男性居住地：兵庫県家族構成：本人のみ住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：600万円現在の預貯金：800万円リスク資産：2000万円「アルバイト収入の5万7000円は全額貯金している」年金生