〈発売中の『婦人公論』5月号から記事を先出し！〉シェイクスピア劇『リチャード三世』に主演、初の悪役に挑戦している吉田羊さん。ほめ上手だった両親の思い出から、現在の健康習慣まで、芝居への情熱とともに語る。（構成：篠藤ゆり撮影：清水朝子）【写真】初の悪役に吉田さんは…* * * * * * *舞台のためにも万全の体調づくりを役者の仕事は、体が資本です。普段から免疫力を上げたいと思い、《免活》を心掛けています。大事