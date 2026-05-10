歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月10日、自身のInstagramを更新。母の日に子どもたちから亡き妻・小林麻央さんに贈られた花束を公開しました。【写真】市川團十郎の子どもたちから母への花束「天国の麻央ちゃん 微笑んでいます」市川さんは「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも、私も母に感謝の日。二人は麻央に感謝の日」と、1枚の写真を投稿。娘・麗禾さんと息子・勸玄さんから亡き妻・小林麻央さんに贈られた色とりどりの花