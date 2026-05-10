驚きの速さで計算に挑むそろばんの大会が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】驚きの速さで計算に挑む「そろばんコンテスト・オカヤマ」画面に表示される数字の和を瞬時に求める「フラッシュ暗算」も【岡山】 「よーい！始め！」 「そろばんコンテスト・オカヤマ」は、岡山県商工会議所連合会と日本珠算連盟が開いたもので、計算力向上や脳の活性化が期待される「そろばん」の普及をめざします。 小学生から大人ま