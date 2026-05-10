お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんが９日、自身のインスタグラムを更新。?ある大御所俳優に見える?と言われたと、周囲からの反応を明かしました。【写真を見る】【 河本準一 】 「大竹しのぶちゃんに見えると言われる河本準一」写真アップも…明石家さんまからの反応に怯える「どうかバレませんように」河本準一さんは上目遣いでこちらを不敵な笑みで見つめる写真と共に「大竹しのぶちゃんに見えると言われる河本準一 」