◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、ツアー22勝の鈴木愛（32＝セールスフォース）が15番パー3でホールインワンを達成した。15番は今年からティーを変更。ツアー史上最短の98ヤード設定となった。最終日は実測89ヤードで競技が行われた。鈴木のホールインワンは24年ヤマハ・レディース葛城第3ラウンドの11番以来2年ぶ