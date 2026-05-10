【全国のきょうの天気】北海道から九州は、高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。強い風も吹かず穏やかで、にわか雨の心配もありません。沖縄は、梅雨前線の影響で雨が降ったりやんだりでしょう。【全国の予想最高気温】広く20度を超えて本州付近は24度くらいでしょう。東海や西日本では、25度以上の夏日になる所もありそうです。【全国の週間予報】・大阪から那覇西日本は11日以降もおおむね晴れるでしょう。日中は25度以上の夏