「DJI Flip」は公称249gの小型軽量ドローンで、折りたたむと小型扇風機のような見た目になるという特徴を備えています。小さなドローンでどんな映像を撮影できるのか確かめるべく、大阪府茨木市の北部にあるグラビテート大阪に行って実際に飛ばしてみました。DJI Flip - 広げよう、可能性の翼を - DJI 日本https://www.dji.com/jp/flipDJI Flipはプロペラガードを標準搭載した小型ドローンです。他のDJI製ドローンと異なり、4個の