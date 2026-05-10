◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）西武の高橋光成投手（２９）が１０日、海外ＦＡ権の資格取得条件を満たした。前橋育英から２０１４年ドラフト１位で西武入団。投手陣の大黒柱として通算２０２試合に登板し、７７勝７９敗、防御率３・３０と奮闘してきた。今季は全て先発で６試合に登板し、４勝２敗、防御率０・８４と好調をキープしている。昨オフにはポスティングシステムによるメジャー移籍を目指すも