元衆議院議員の杉村太蔵氏が、１０日放送の「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演。実家について語った。番組では、東京・上野の老舗矯正歯科が突然閉院した件を取り上げた。杉村氏の実家は由緒正しき歯科医院。「ご実家が（北海道）旭川で有名な歯医者さんなんですよね」とふられると、「父は歯医者、祖父も歯医者。祖母も自称になりますけど、北海道旭川で第１号の歯科衛生士。弟も歯医者」とニヤリ。「旭川で１番２番