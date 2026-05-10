「くりぃむしちゅー」上田晋也が１０日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に生出演した。番組では、ネットを中心に「５３歳の壁」という言葉が話題になっていることを特集した。これは「バナナマン」日村勇紀、放送作家の鈴木おさむ、タレントのマツコ・デラックスなどそろって１９７２年生まれの５３歳の有名人が相次いで体の不調を訴えていることが発端になっているという。今月７