GW明けは、学校や仕事が再スタートして、何かと疲れやストレスがたまりやすい時期。つい家族に甘えて、きつい言い方になってしまった……なんてこともありますよね。そんなときに知っておきたい、感情との向き合い方や伝え方のコツ。声で想いを届けるプロ、DJの秀島史香さんに教えていただきました。家族や身近な人にきつい言い方になってしまう……今の自分の状態を、客観的に「実況中継」してみましょう感情をぶつける前に、今の