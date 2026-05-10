【モデルプレス＝2026/05/10】2人組YouTuber・むくえなのむくが5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手巻き寿司パーティーの様子を披露し、反響を呼んでいる。【写真】25歳美女YouTuber「ラインナップが強い」豪華具材ズラリの手巻きパーティーショット◆むくえな・むく、テーブルに寿司ネタズラリむくは「手巻き寿司に大ハマりで今年3回目のてまぱ」とコメントを添え、テーブルいっぱいに並べられた手巻き寿司の具材の数