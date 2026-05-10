◇ITTF世界卓球選手権 男子団体戦(9日、ロンドン)世界ランク4位の卓球の男子日本代表が台湾を破り決勝に進出。次戦は日本時間11日に、世界ランク1位の中国と激突します。男子日本代表はここまで、ステージ1を1勝2敗で終え決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントではベルギー、カザフスタン、ドイツ、台湾を破り決勝に進出となりました。準決勝、台湾との対戦では1番手の張本智和選手が3-1（5-11、11-9、12-10、12-10）でチーム