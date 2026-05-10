お笑いタレント東野幸治（58）が9日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。自身の給料について語った。MCの若槻千夏から「東野さんって自分の給料知ってるんですか？」と質問されると、東野は「うっすら知ってるくらい。勝手にさんまさんの教えやって言ってるけど、お金あんまり見ないようにしている」と明かした。「この番組なんぼ、あの番組なんぼみたいな感じで力を加減して抜かへん方が俺は気持ちい