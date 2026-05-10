「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）母の日ということもあり、選手たちはピンクのアイテムをつけて試合前練習を行った。小野寺の目の下に塗られていたのはアイブラックではなくアイピンク。さらに坂本はピンクのプロテクターにアメフト用のマスクをかぶって練習に励んだ。通常、タイガースは黒を基調としたアイテムが多いだけに、練習風景は一変。近年、ＮＰＢやＭＬＢでは母の日にちなんでピンクの用具を使う選手が