タレントの大沢あかね（40）が、色気あふれる最新ショットを披露し絶賛の声が寄せられている。【映像】“別人”大沢あかねの変貌した姿や色気あふれる最新ショットこれまでもInstagramで、メイクを落としすっぴんになる動画や、「別人すぎる！」「これ、マジであかねさん？」と話題になった、妖艶な衣装でポーズを決める“変貌”した姿などをアップしてきた大沢。大沢あかね、肩があらわになった最新ショット披露2026年5月8