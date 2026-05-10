BLACKPINKのLISA（リサ、29）が、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の開会式でパフォーマンスを披露する。ニューヨーク・タイムズ傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は8日「リサが国際サッカー連盟（FIFA）と、W杯開幕式のパフォーマンス契約を締結した」と報じた。今回のW杯は米国、カナダ、メキシコの3国開催。開会式も各開催地で分かれて行われる。リサは米国会場のロサンゼルス・ソフィアスタジアムで開催さ