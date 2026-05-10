東京ディズニーリゾートは、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の日本公開を祝し、2026年7月2日(木)〜9月14日(月)まで、全リゾートを挙げたスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催します。ディズニーリゾートラインの限定デザインフリーきっぷや、東京ディズニーランドでのスマホ連動型スタンプラリー。さらにさらに、映画ファン垂涎の「ピザ・プラネット」をイメージした限定メ