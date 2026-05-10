昨季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした王者ドジャース。リーグ優勝決定シリーズでは、周囲の予想を大きく覆す4連勝で強豪ブルワーズを撃破した。3勝0敗で迎えた第4戦では、大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、6回0／3を投げて2安打無失点10奪三振。打っては、3本塁打3打点と圧巻のパフォーマンスを見せつけた。この試合、ブルワーズのラインナップに名を連ねていた