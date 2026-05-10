長崎市以下宿町でのり面が崩れ、国道499号が一部通行止めとなっています。 (清島 愛記者) 「国道499号のここから200mほどののり面が崩れ、国道は500mにわたって全面通行止めとなっています」 9日午後11時20分頃、「崖が崩れて、道路を塞いでいる」と110番通報がありました。 県や警察によりますと、国道499号沿いののり面が高さ約50メートル幅約20メートルにわたって崩れたということです。 付近に住宅はな