「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・最終日」（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）今季国内女子ゴルフツアーのメジャー初戦は前半を終えてそこまで１アンダー、通算２オーバーの河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が単独首位。２打伸ばした地元・茨城出身の金沢志奈が、１打伸ばした荒木優奈が１打差の通算３オーバーで追う展開となっている。また単独首位で出た福山恵梨は３つ落として同５オーバーでハーフターンした。