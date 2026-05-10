「口臭が気になるのは、きっと胃腸が弱っているからだろう」――そう考えたことがある方もいるのではないでしょうか。今回は「胃腸の調子が悪いと口臭の原因になる」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員400名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が85%、嘘だと思う方が15%となりました。回答者の声を見ると、「胃の調子が悪いと口臭が気になる」と信じる方がいる一方、「口臭は普段の歯磨