ドジャース・大谷翔平投手（３１）とそっくりだとして、ヤンキースの有望株が話題となっている。日本の大手企業から数多く広告塔に起用されている大谷の顔を見ない日はないが、ＭＬＢでも４度のリーグＭＶＰに輝くなど知名度は抜群。そのユニコーンとうり二つだとされているのが、スペンサー・ジョーンズ外野手（２４）だ。２０１センチ、１０９キロと恵まれた体格を誇り、前日８日（日本時間９日）のブルワーズ戦でメジャーデ