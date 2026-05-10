俳優の鈴鹿央士が9日にInstagramを更新。ワイルドな近影を公開すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】鈴鹿央士、イメージ激変のイメチェンショット鈴鹿が投稿したのは『MEN’S NON-NO』（集英社）の連載からのソロショット。写真には素肌にベストを羽織って凛々しい表情を見せる様子や素肌にジャケットでポーズを決める姿が収められている。顔と身体には傷のメイクも施されていて、これらの写真について鈴鹿は「いい