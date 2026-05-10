モデルでタレントの佐藤栞里が9日Instagramを更新。野外フェスを満喫するオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】佐藤栞里、おでこ全開で弾ける笑顔！佐藤が「今年もこの季節がやってきた！」と投稿したのはゴールデンウィーク中に行われた野外フェス「JAPAN JAM 2026」「VIVA LA ROCK 2026」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、カジュアルな装いで会場の雰囲気を楽しむ佐