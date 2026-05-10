ＤｅＮＡ、巨人、ＭＬＢで活躍した山口俊さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＤｅＮＡから巨人に移籍した際の“裏側”を明かす一幕があった。今回のテーマは「最後は巨人・阪神」。現役の最後を名門の巨人と阪神で終えるという選択をした選手たちが集合。今だから語れる名門チームの裏話を語り尽くした。現役最後を巨人で終えた山口さんは２０１７年、ＤｅＮＡから巨人へのＦ