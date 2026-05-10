もうすぐ雨の季節です。今回は雨の日のお出かけを考えます。豪雨で下水道が雨水を流しきれなくなると、街に水があふれます(内水氾濫)。この水が地下街に流れ込む可能性があります。河川があふれた場合(外水氾濫)も同じです。事実、2000年東海豪雨、2008年8月豪雨の時、標高が低い名古屋駅周辺にある地下街などに水が流れ込み浸水被害が出ています。地下街の浸水は、立地によって大津波、高潮でもあります。大阪では「梅田の地下街