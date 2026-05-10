ＮＨＫマイルＣ当日の５月１０日、東京競馬場では午前中に２つの芝レースが行われた。どちらも勝った馬は馬場の中ほどを差してきており、Ａコース最終週らしく３、４コーナーでは内の傷みが目立っている。４Ｒの３歳未勝利（芝２０００メートル）を１番人気のランブルスコ（牡３歳、美浦・蛯名正義厩舎、父キタサンブラック）で勝ったクリストフ・ルメール騎手は「３、４コーナーは内が悪くて砂が舞っているけど、直線は内も外