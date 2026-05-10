PURPLE BUBBLEが2026年秋、トイズファクトリーよりメジャーデビューすることが発表となった。PURPLE BUBBLEは⼤学の軽⾳サークルで出会ったK-taring(Vo&G)、せき(G)、リューセー(B&Cho)、嵐丸(Dr)によって2024年5⽉に結成。“あなたの憂鬱を吹き⾶ばす”をコンセプトに、どこか懐かしく⼼地よいメロディーと瑞々しいバンドサウンド、飾らない真っ直ぐなフレーズが特徴の4ピースギターロック