日本相撲協会は大相撲夏場所初日の１０日、新弟子検査合格者を発表した。ともに幕下最下位格付け出し資格を持つ金沢学院大出身で昨年の全日本選手権準Ｖの大森康弘（追手風）、日体大出身のリ・ビル・クリストファー（雷）をはじめ、雷親方（元小結・垣添）の長男で女子相撲で日本王者になった栄美さんを母に持つ埼玉栄高出身の垣添玄空（はるく、雷）ら受検した１１人全員が合格した。合格者のうち、英国出身で１６歳のニコ