元フジテレビのフリーアナウンサー・吉崎典子(64)が5日、自身のインスタグラムを更新し、自身がMCを務めた同局系の情報番組「おはよう！ナイスデイ」のリポーター陣の現在の姿を公開した。 【写真】ワイドショー全盛期、テレビ見たリポーターがズラ～リ 「ふる～い写真です。あはは。」とコメント。「向坂樹興アナとわたくしが担当していたフジテレビ朝のワイドショ&