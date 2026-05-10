女優の裕木奈江が9日、自身のインスタグラムを更新。髪の毛をバッサリ切ったことを報告した。 【写真】差し込む光がアーティスティック髪バッサリで艶子さんに変身 裕木は「サロンで椅子に座っている間ずっと寝ていた気がする」と記し、スマホを顔の前に掲げながら座るショットを公開。太陽の光に照らされ、髪はきらめいている。「腰まであったパサ子の髪を肩までの艶子にしてもらいました」と、パサ子に艶子(ツヤ子