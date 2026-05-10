本州から九州は、14日(木)前後で雨が降る所があるものの、明日11日からの1週間は晴れる日が多い見込みです。南西諸島は、梅雨前線の影響を受ける日が多いでしょう。その後、本州付近は、20日(水)頃から、気圧の谷などの影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。東京から福岡では、16日(土)頃から最高気温30℃以上の真夏日になる所が増え、蒸し暑さを感じる日もあるでしょう。明日11日〜17日本州から九州は晴れる日多い明日11日