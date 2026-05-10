各地区で第16節の試合が行われた明治安田J2・J3百年構想リーグは、5月10日までに第16節の各試合が行われた。WEST-Bではテゲバジャーロ宮崎が勝利を収めて独走状態を築き、EAST-Bではヴァンフォーレ甲府が接戦を制して首位を維持している。各地区ともに順位表の並びに動きが生じており、ファンの間でも大きな注目を集めている。WEST-Bでは、宮崎がレノファ山口に1-0で勝利し、勝ち点43で1位となった。2位のサガン鳥栖は勝ち点27