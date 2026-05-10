オランダメディア「Voetbal International」が伝えたイングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は現地時間5月9日、プレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で負傷交代した。北中米ワールドカップを1か月後に控えた中で状態が心配されるが、W杯で対戦するオランダのメディア「Voetbal International」は「日本にさらなる懸念」と伝えている。先発出場した三笘は、開始1分の先制ゴールの起点となるな