トランプ米大統領は8日、イランとの終戦交渉と関連し米国が提示した条件に対する回答を近く受け取る可能性があると明らかにした。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで取材陣と会い米国の要求条件に対するイラン側の回答の有無を尋ねる質問に「私はおそらく今夜（イランの）書簡を受け取るだろう。だからどうなるのか見守る」と話した。米国とイランは先月7日から停戦に入った状態だ。同月11〜12日に開かれたハイレベル会談は