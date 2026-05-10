韓国国防部の安圭佰（アン・ギュベク）長官が米国を訪問し戦時作戦統制権転換と原子力潜水艦導入など韓米間の核心安全保障事案を議論する。韓国国防部は9日、安長官が10日から14日まで米国を訪問すると明らかにした。昨年7月の就任後初めての訪米だ。安長官は11日にワシントンDCでヘグセス米国防長官と会談する予定だ。米海軍省長官代行と上院軍事委員長・幹事、海洋力小委員長ら米政府と議会関係者らとも会う。国防部関係者は「韓