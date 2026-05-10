日本相撲協会は10日、大相撲夏場所を初日から休場した大関・安青錦（22＝安治川部屋）の診断書を公表。「左足関節捻挫、左足関節外側靱帯損傷今後約3週間の加療を要する見込み令和8年5月場所の休場を要する」だった。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は「出るためにやっている。全治3週間だから痛みはあると思う」と、途中出場を目指す姿勢は変わっていないと話した。安青錦は7勝8敗に終わった春場所中に左小指を骨折