ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、スペインカナリア諸島の港に日本時間の午後1時半に到着します。【映像】クルーズ船が到着する港の様子テネリフェ島の港ではテントの設置などの準備が進められていました。日本人1人を含むおよそ150人を乗せたクルーズ船は日本時間の午後1時半に港へ到着し、午後4時頃から順次、下船を開始する見通しです。乗客らは健康状態に応じて、5人から10人乗りの小型船に分かれて