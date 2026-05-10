お笑いタレント東野幸治（58）が9日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。豪華な顔ぶれの食事会に登場した唯一の女性メンバーについて語った。「思い出した！」と切り出して「俺、一瞬だけ秋元康さんにハマってた」と回顧した東野。「1回だけ秋元さんが食事ということで、（元テレ東の番組プロデューサ）佐久間さん、秋元さん、俺…おいしい中華」を食べに行ったことがあると明かした。「真ん中1個席空